Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что россияне используют тот запас ракет, который могут изготовить за месяц.
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Количество обстрелов в мае и июне
По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в мае враг 26 раз выпускал по территории Украины разные типы вооружения: от БПЛА типа "Шахед" до баллистических и крылатых ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К" соответственно.
Количество уничтоженных воздушных целей в мае 2023 года / Командование Воздушных сил ВСУ
В июне количество обстрелов почти не уменьшилось. Согласно инфографике, враг атаковал территорию Украины 21 раз.
Количество уничтоженных воздушных целей в июне 2023 года / Командование Воздушных сил ВСУ
По словам Юрия Игната, те ракеты, которые россияне выпускают по территории Украины, они производят и накапливают в течение месяца. Речь идет о дальнобойном высокоточном оружии, в частности уже упомянутых "Искандерах", а также это "Калибры" Х-101 и "Кинжалы".
На недавнем брифинге представитель Генштаба отметил, что до сотни разных типов ракет противник может производить. Это около 30 "Калибров", десяток "Искандеров", остальные – ракеты воздушного базирования Х-101. Это те, что запускаются по нам из Каспия,
– отметил спикер.
Юрий Игнат о ракетных мощностях россиян: смотреть видео
Мощности россиян в производстве
Несмотря на санкции, российские оккупанты все же получают дефицитные, уникальные запчасти без которых не могут производить вооружение.
"Как они их достают и кто помогает России с этими технологическими вещами – мы можем только догадываться", – сказал Игнат.
Он добавил, что еще осенью российские оккупанты пересекли свой "неприкосновенный" ракетный запас. Тогда критический запас вооружения уже составлял менее 10%.
"Они говорили, что работают в три смены, что производство запущено максимально, но заявить можно все, что угодно – выше головы не прыгнешь. Надо понимать, что их слова – одно, а на практике – совсем другое", – добавил представитель Воздушных сил. ВСУ.
Работа украинской ПВО
Отметим эффективную работу украинских сил ПВО, уничтожающих подавляющее количество воздушных целей. Так, по международным и нашим нормам сбивание в 30% уже считается эффективным. Но важно, какими именно ракетами атакуют.
Какие ракеты может сбивать украинская ПВО / Инфографика 24 Канала
Атаки россиян на территорию Украины: последние новости
- 6 июля российские оккупанты нанесли самую массированную ракетною атаку по Львову. В результате удара врага был разрушен многоквартирный жилой дом, погибли 10 человек. Враг выпустил 11 ракет "Калибр". 7 удалось сбить, 3 – ударили по Львову, 1 – попала по частному дому в Черкасской области.
- 4 июля оккупанты ударили ракетами по городу Первомайский в Харьковской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере 40 человек, 12 из которых – дети. Россияне использовали крылатую ракету "Искандер-К", которая долетает за довольно короткое время.
- 3 июля россияне ударили "Шахедами" по Сумам. Сразу сообщалось о 3 погибших и 21 раненых. Удар пришелся по многоквартирным домам и помещению СБУ.