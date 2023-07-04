Трагедия произошла ориентировочно в 11 часов 4 июля. Россия унесла жизни не менее 4 человек, еще 21 человек – ранен.
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Что происходило в первые минуты после атаки по Сумам
Патрульная полиция рассказала, что они приехали на место трагедии буквально через считанные минуты после российской атаки.
Инспекторы ограничили движение транспорта, огородили место происшествия, осмотрели каждое поврежденное помещение и эвакуировали граждан. По адресам попаданий сейчас до сих пор (говорится о ситуации по состоянию на 18:51 3 июля – 24 Канал) работают полицейские, спасатели и все соответствующие службы,
– рассказали правоохранители.
На видео видно, как патрульные обходили квартиры местных жителей, которые могли оказаться в опасности. Пожилых людей выводили из домов.
Первые минуты после атаки по центру Сум: смотрите видео
Россия атаковала Сумы: главное
- Посреди дня россияне атаковали Сумы четырьмя беспилотниками типа "Шахед". Ориентировочно в 10:40 захватчики повредили административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.
- Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что административным зданием оказалось помещение Службы безопасности Украины. Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших от рук россиян.
- На место прибыли спасатели и приступили к поисково-спасательной операции. По состоянию на утро 4 июля работы продолжаются.
- Ориентировочно в 8:24 4 июля городской глава Сум заявил, что количество погибших и раненых снова возросло. В частности, 4 человека погибли, еще 21 – ранен. Среди пострадавших есть 5-летний ребенок.