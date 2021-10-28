Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, судейская мафия испугается уже после первых решений очищенной ВСП.
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"Как только ВСП примет первые решения по судейской мафии, я вам гарантирую, что вся система начнет работать "по последней букве закона". Они будут понимать, что за любое отклонение от закона моментально вылетят, а потом еще и сядут в тюрьму", – пояснил активист.
Он заверил, что судьи хорошо понимают, как будут отвечать за свои преступления.
Наши судьи не дураки. Так хитро обходить закон-надо иметь клепку в головах. Как только увидят, что их могут выбросить на помойку, будут судить не хуже британского суда, увидите.
Шабунин об очищении ВСП в эфире программы "Что это было?": смотрите видео
Блокирование судебной реформы: что происходило
- Судейская мафия блокировала старт реформы почти 2 месяца.
- Дело в том, что очищать Высший совет правосудия должен новосозданный Этический совет. В него Совет судей должен был избрать своих представителей.
- Блокировали процесс очень легко – просто не выдвигали своих кандидатов. В то же время международные партнеры своих представителей выбрали сразу.
- Все же 23 октября судьи сдались, выдвинув своих лиц.
- В ГПК уверены – теперь у судей точно нет шансов блокировать процесс.