Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, судейская мафия испугается уже после первых решений очищенной ВСП.

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"Как только ВСП примет первые решения по судейской мафии, я вам гарантирую, что вся система начнет работать "по последней букве закона". Они будут понимать, что за любое отклонение от закона моментально вылетят, а потом еще и сядут в тюрьму", – пояснил активист.

Он заверил, что судьи хорошо понимают, как будут отвечать за свои преступления.

Наши судьи не дураки. Так хитро обходить закон-надо иметь клепку в головах. Как только увидят, что их могут выбросить на помойку, будут судить не хуже британского суда, увидите. Виталий Шабунин Глава ГПК

Шабунин об очищении ВСП в эфире программы "Что это было?": смотрите видео

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