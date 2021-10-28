Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, суддівська мафія злякається вже після перших рішень очищеної ВРП.

До теми Судову реформу можуть реалізувати до кінця каденції Зеленського, – Шабунін

"Як тільки ВРП прийме перші рішення по суддівській мафії, я вам гарантую, що уся система почне працювати "по останній букві закону". Вони розумітимуть, що за будь-яке відхилення від закону моментально вилетять, а потім ще й сядуть у тюрму", – пояснив активіст.

Він запевнив, що судді добре розуміють, як відповідатимуть за свої злочини.

Наші судді не дурні. Так хитро обходити закон – треба мати клепку в головах. Як тільки побачать, що їх можуть викинути на смітник, судитимуть не гірше британського суду, побачите. Віталій Шабунін Голова ЦПК

Шабунін про очищення ВРП в ефірі програми "Що це було?": дивіться відео

Блокування судової реформи: що відбувалось