Работать в сфере строительства станет проще: детали

Владимир Зеленский подписал закон, по которому в едином информационном ресурсе объединят все данные о рынке строительства. А также усовершенствуют порядок предоставления услуг по строительству.

Президент подписал закон об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в этой области в составе градостроительного кадастра.

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Отныне вся информация из области строительства будет доступна для просмотра на электронном портале, кроме персональных данных ее участников.

Закон имеет целью

улучшить качество услуг в сфере строительства;

снизить возможность коррупции при их предоставлении;

обеспечить публичность предоставления таких услуг;

сократить количество документов, необходимых для представления;

уменьшить сроки предоставления административных услуг и повысить их качество.

Какие возможности получат украинцы?

подавать документы для получения административных и других услуг в сфере строительства в электронной форме;

получать такие услуги в электронной форме;

оплачивать услуги по строительству и штрафы за правонарушения с помощью электронной системы.

Ожидается, что реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство". Сейчас Украина занимает 64 место из 190 стран.

17 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом.