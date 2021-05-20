После инцидента со свадебными фото миссия ОБСЕ обещала уволить ее. Впрочем, в течение нескольких лет этого так и не произошло. Более того, теперь Евгения Зимич получила другую должность и перешла в Консультативную миссию ЕС.

Тем временем Боевики на Донбассе обустраивают позиции для обстрелов ВСУ на детских площадках

На свадьбе боевиков в жилетке ОБСЕ

В апреле 2016 года в сети опубликовали фотографии Евгении Зимич на свадьбе боевиков. Туда она пришла, надев поверх костюма фирменную жилетку с надписью OSCE.

Тогда в ОБСЕ оперативно отреагировали на фотографии и отметили, что их сделали еще в 2015 году. Относительно самой сути таких посещений, из-за которых пользователи соцсетей возмутились, там отметили, что "жалеют".

Хотя наблюдатели не посещали свадьбу как таковую, фото четко указывает на ошибочное решение с их стороны. Эти наблюдатели больше не работают в миссии,

– отметили там.

Однако в 2018 году Евгения Зимич снова появилась на фото, связанных с ОБСЕ. Она была на праздновании дня рождения другой сотрудницы ОБСЕ – Дрины Милфорд. Само же мероприятие проходило в офисе миссии в Луганской области. Поэтому можно сделать вывод, что ее так и не уволили.

Работа в миссии ЕС

20 мая на сайте Нацполиции в Кировоградской области появилась новость о том, что представители Консультативной миссии ЕС передали технику и оборудование для ситуационного центра правоохранителей.

В официальном сообщении от Нацполиции упомянуто имя Евгении Зимич, которая была на встрече и опубликовано соответствующее фото. Так, согласно сообщению, Зимич работает в Консультативной миссии экспертом операционного департамента.



Евгения Зимич в составе Консультативной миссии ЕС / Фото Нацполиции

На фото со встречи также видно, что это та самая бывшая сотрудница ОБСЕ, которую сфотографировали на свадьбе боевиков.