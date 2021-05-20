Після інциденту з весільними фото місія ОБСЄ обіцяла звільнити її. Втім, протягом кількох років цього так і не відбулося. Ба більше, тепер Євгенія Зимич отримала іншу посаду і перейшла у Консультативну місію ЄС.

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На весіллі бойовиків у жилетці ОБСЄ

У квітні 2016 року у мережі опублікували фотографії Євгенії Зимич на весіллі бойовиків. Туди вона прийшла, одягнувши зверху костюму фірмову жилетку з написом OSCE.

Тоді в ОБСЄ оперативно відреагували на фотографії і зазначили, що їх зробили ще у 2015 році. Щодо самої суті таких відвідин, через які користувачі соцмереж обурилися, там зазначили, що "шкодують".

Хоча спостерігачі не відвідували весілля як таке, фото чітко вказує на помилкове рішення з їхнього боку. Ці спостерігачі більше не працюють у місії,

– зазначили там.

Проте у 2018 році Євгенія Зимич знову з'явилася на фото, пов'язаних з ОБСЄ. Вона була на святкуванні дня народження іншої співробітниці ОБСЄ – Дріни Мілфорд. Сам же захід відбувався в офісі місії у Луганській області. Відтак можна зробити висновок, що її так і не звільнили.

Робота в місії ЄС

20 травня на сайті Нацполіції у Кіровоградській області з'явилася новина про те, що представники Консультативної місії ЄС передали техніку та обладнання для ситуаційного центру правоохоронців.

В офіційному повідомленні від Нацполіції згадане ім'я Євгенії Зимич, яка була на зустрічі та опубліковане відповідне фото. Так, згідно з повідомленням, Зимич працює у Консультативній місії експерткою операційного департаменту.



Євгенія Зимич у складі Консультативної місії ЄС / Фото Нацполіції

На фото з зустрічі також видно, що це та сама колишня співробітниця ОБСЄ, яку сфотографували на весіллі бойовиків.