Работницы гонконгских авиалиний завоевали право носить брюки
Авиалинии Гонконга Cathay Pacific впервые за 72 года позволили женщинам-членам экипажа носить не только юбки.
Еще с 2014 года работницы авиакомпании просили изменений в их рабочем дресс-коде, сообщает BBC. Женщины-члены экипажа жаловались, что в коротких юбках они чувствуют себя неудобно – особенно, когда складывают вещи в высокие шкафы или едут в общественном транспорте до и после работы.
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В обращении к авиакомпании стюардессы также отметили, что откровенные юбки могут спровоцировать сексуальные домогательства.
Правило относительно ношения исключительно юбок было со времени основания Cathay Pacific в 1946 году.
Стюардессы Cathay Pacific носили исключительно юбки со времени основания авиакомпании.
Изменения в рабочем дресс-коде стюардесс состоятся не сразу, поскольку компания должна обновить служебную форму. По данным профсоюза, это может занять до трех лет.
Работницы Cathay Pacific уверяют, что в коротких юбках чувствуют себя неудобно
Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 направлениям по всему миру.
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