Работницы гонконгских авиалиний завоевали право носить брюки

Авиалинии Гонконга Cathay Pacific впервые за 72 года позволили женщинам-членам экипажа носить не только юбки.

Еще с 2014 года работницы авиакомпании просили изменений в их рабочем дресс-коде, сообщает BBC. Женщины-члены экипажа жаловались, что в коротких юбках они чувствуют себя неудобно – особенно, когда складывают вещи в высокие шкафы или едут в общественном транспорте до и после работы.

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В обращении к авиакомпании стюардессы также отметили, что откровенные юбки могут спровоцировать сексуальные домогательства.

Правило относительно ношения исключительно юбок было со времени основания Cathay Pacific в 1946 году.

Стюардессы Cathay Pacific носили исключительно юбки со времени основания авиакомпании.

Изменения в рабочем дресс-коде стюардесс состоятся не сразу, поскольку компания должна обновить служебную форму. По данным профсоюза, это может занять до трех лет.

Работницы Cathay Pacific уверяют, что в коротких юбках чувствуют себя неудобно

Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 направлениям по всему миру.

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