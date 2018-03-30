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Работницы гонконгских авиалиний завоевали право носить брюки

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Стюардессы Cathay Pacific теперь будут носить не только юбки
Стюардессы Cathay Pacific теперь будут носить не только юбки / asiamiles.com

Авиалинии Гонконга Cathay Pacific впервые за 72 года позволили женщинам-членам экипажа носить не только юбки.

Еще с 2014 года работницы авиакомпании просили изменений в их рабочем дресс-коде, сообщает BBC. Женщины-члены экипажа жаловались, что в коротких юбках они чувствуют себя неудобно – особенно, когда складывают вещи в высокие шкафы или едут в общественном транспорте до и после работы.

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В обращении к авиакомпании стюардессы также отметили, что откровенные юбки могут спровоцировать сексуальные домогательства.

Правило относительно ношения исключительно юбок было со времени основания Cathay Pacific в 1946 году.

Стюардеси Cathay Pacific носили виключно спідниці з 1946 року

Стюардессы Cathay Pacific носили исключительно юбки со времени основания авиакомпании.

Изменения в рабочем дресс-коде стюардесс состоятся не сразу, поскольку компания должна обновить служебную форму. По данным профсоюза, это может занять до трех лет.

В коротких спідницях стюардеси Cathay Pacific насправді почувають себе незручно

Работницы Cathay Pacific уверяют, что в коротких юбках чувствуют себя неудобно

Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 114 направлениям по всему миру.

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Теги: Китай авиация
Источник: 24 Канал
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