Працівниці гонконзьких авіаліній вибороли право носити штани

Авіалінії Гонконгу Cathay Pacific вперше за 72 роки дозволили жінкам-членам екіпажу носити не лише спідниці.

Ще з 2014 року працівниці авіакомпанії просили змін у їхньому робочому дрес-коді, повідомляє BBC. Жінки-члени екіпажу скаржилися, що у коротких спідницях вони почувають себе незручно – особливо, коли складають речі у високі шафи або їдуть в громадському транспорті до та після роботи.

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У зверненні до авіакомпанії стюардеси також зазначили, що відверті спідниці можуть спровокувати сексуальні домагання.

Правило щодо носіння виключно спідниць існувало з часу заснування Cathay Pacific у 1946 році.



Стюардеси Cathay Pacific носили виключно спідниці з часу заснування авіакомпанії.

Зміни в робочому дрес-коді стюардес відбудуться не відразу, оскільки компанія має оновити службову форму. За даними профспілки, це може зайняти до трьох років.



Працівниці Cathay Pacific запевняють, що коротких спідницях почувають себе незручно

Авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific виконує регулярні пасажирські та вантажні перевезення за 114 напрямками в усьому світі.

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