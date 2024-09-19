Волынский областной ТЦК и СП сообщил, что военную форму носят военнослужащие ТЦК. Именно их можно заметить на улицах, ведь они проверяют у людей военно-учетные документы. Зато работники ТЦК не носят военной формы.
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Какая разница между военнослужащими и работниками ТЦК и СП
Работники выполняют административные и организационные функции, в то время, как военнослужащие занимаются непосредственным выполнением военных обязанностей и обеспечением готовности к обороне,
– объяснили в ТЦК.
Там добавили, что эти категории важны для эффективного функционирования ТЦК и поддержания национальной безопасности.
Роль, карьера, права и обязанности работников и военнослужащих ТЦК
Роль работника и военнослужащего ТЦК:
Работники ТЦК (Территориального центра комплектования):
- являются гражданскими лицами, которые работают на государственной службе или по трудовому договору;
- занимаются административной работой, учетом призывников, организацией и координацией мероприятий, связанных с мобилизацией и военным учетом;
- как правило, для занятия этой должности не требуется военная подготовка. Однако, знания законодательства и организационных процессов необходимы.
Военнослужащие ТЦК:
- являются военными лицами, которые проходят военную службу по контракту или по призыву;
- включают организацию и проведение призыва на военную службу, участие в оперативных мероприятиях, обучение и тренировки призывников, обеспечение мобилизационной готовности;
- требуют соответствующей военной подготовки, физической формы и навыков, необходимых для выполнения военных обязанностей.
Права и обязанности
Работники ТЦК:
- обычно работают по стандартному рабочему графику гражданских служащих;
- пользуются правами, предусмотренными трудовым законодательством для гражданских работников;
- не подлежат военным приказам, однако могут выполнять административные приказы руководства.
Военнослужащие ТЦК:
- могут иметь ненормированный рабочий день, включая дежурство и работу в выходные дни;
- подлежат военной дисциплине и законодательству о военной службе;
- подчиняются военным приказам и могут быть привлечены к военным операциям.
Карьерное развитие
Работники ТЦК:
- могут продвигаться по службе в рамках гражданской государственной службы, получая высшие должности административного характера;
- могут проходить дополнительные курсы повышения квалификации, но в основном гражданского направления.
Военнослужащие ТЦК:
- имеют возможность карьерного роста в рамках военной службы, получая звания и должности высшего уровня;
- постоянно проходят военную подготовку, обучение и тренировки для повышения квалификации и готовности.
В ТЦК объяснили, что работники и военнослужащие ТЦК играют разные роли, и они дополняют друг друга в обеспечении национальной обороны и мобилизационной готовности.