Но можно ли снимать незаконные действия ТЦК, объяснил адвокат Роман Симутин в своем телеграм-канале.

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Можно ли снимать действия ТЦК

Адвокат отметил, что факт осуществления незаконного задержания и противоправность действий работников ТЦК в суде может быть доказан только доказательствами.

Фото и видеофиксация может доказать незаконность действий ТЦК. Мало того, действующее законодательство определяет фото и видеосъемку как надлежащие доказательства по делу и позволяет осуществлять фото и видеосъемку события,

– рассказал Роман Симутин.

Правозащитник отметил, что снимать работников ТЦК можно. Однако, есть важное условие.

При условии, что рядом нет дислокаций и перемещений военных, а также отсутствуют военные и режимные объекты, которые могут попасть на камеру. В законах нет запрета на съемку сотрудников ТЦК или полицейского. А на фразу: "Я запрещаю меня снимать", лучше спросите чем это запрещено,

– отметил Симутин.

Добавил, что такого закона или постановления нет. Кроме того, соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса, съемка в общественных местах разрешена.

"Работники ТЦК и полицейские являются должностными лицами органа государственной власти, а потому согласно решению Конституционного Суда от 20 января 2012 года № 1/9-2012 на них, как на представителей власти, не распространяется запрет на съемку физического лица без его согласия", – подчеркнул адвокат.