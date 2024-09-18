Рассказываем, какими будут штрафы и кто из уклонистов рискует попасть за решетку.

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Правовая справка. Ответственность за уклонение от мобилизации регулируется в соответствии с Законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с этими документами, граждане, которые уклоняются от призыва, от воинского учета – несут административную и уголовную ответственность. Мера наказания зависит от совершенного правонарушения.

Как будут штрафовать уклонистов

Если военнообязанный уклоняется от повестки для сверки военно-учетных данных, к нему применяют административную ответственность.

Штраф за нарушение правил воинского учета (статья 210 КУоАП):

в мирное время – от 3400 до 5100 гривен;

в особый период (в частности военное положение) – от 17 000 до 25 500 гривен.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 210-1 КУоАП). Для граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 гривен;

в особый период (в частности военное положение) – от 17 000 до 25 500 гривен.

Для юридических лиц, должностных и служебных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций:

в мирное время – от 17 000 до 34 000 гривен;

в особый период (в частности военное положение) – от 34 000 до 59 500 гривен.

Штраф могут наложить за уклонение от мобилизации в течение 3 месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее 1 года с момента его совершения.

Кроме того, нарушителей воинского учета и мобилизации во время действия особого периода могут задержать на 3 часа для составления протокола, а в некоторых случаях, при необходимости, в частности, для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения – срок задержания может составлять до 3 суток.

Когда могут посадить за уклонение от мобилизации

Если военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, получил заключение о пригодности к службе, ему было вручено "боевую повестку", но он и не явился в ТЦК в установленные сроки, без уважительной причины, – ему грозит уголовная ответственность.

Собственно, это предусмотрено законодательством Украины – статьей 336 Уголовного кодекса. В таком случае уклонение от мобилизации считается преступлением и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Однако, юристы объясняют, что реальное наказание могут заменить испытательным сроком, который может длиться от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный срок – от 1 года до 2 лет.

Как насчет религиозных убеждений

Есть исключения, когда уклонение от мобилизации не наказывается законом. Верховный Суд определил критерии, по которым религиозная принадлежность человека может быть основанием не привлекать его к ответственности за "уклонение" во время мобилизации.

Лицо не будет подлежать ответственности за уклонение от призыва, если подтвердит: