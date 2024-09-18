Розповідаємо, якими будуть штрафи та хто з ухилянтів ризикує порапити за грати.

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Правова довідка. Відповідальність за ухилення від мобілізації регулюється відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу". Відповідно до цих документів, громадяни, які ухиляються від призову, від військового обліку – несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Міра покарання залежить від скоєного правопорушення.

Як штрафуватимуть ухилянтів

Якщо військовозобов'язаний ухиляється від повістки для звіряння військово-облікових даних, до нього застосовують адміністративну відповідальність.

Штраф за порушення правил військового обліку (стаття 210 КУпАП):

у мирний час – від 3400 до 5100 гривень;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 гривень.

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП). Для громадян:

у мирний час – від 5100 до 8500 гривень;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 гривень.

Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій:

у мирний час – від 17 000 до 34 000 гривень;

в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 34 000 до 59 500 гривень.

Штраф можуть накласти за ухилення від мобілізації уродовж 3 місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше 1 року від моменту його вчинення.

Крім того, порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду можуть затримати на 3 години для складання протоколу, а в деяких випадках, при необхідності, зокрема, для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення – термін затримання може становити до 3 діб.

Коли можуть ув'язнити за ухилення від мобілізації

Якщо військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов військово-лікарську комісію, отримав заключення про придатність до служби, йому було вручено "бойову повістку", але він і не з'явився до ТЦК у встановлені терміни, без поважної причини, – йому загрожує кримінальна відповідальність.

Власне, це передбачено законодавством України – статтею 336 Кримінального кодексу. В такому разі ухилення від мобілізації вважається злочином і карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Однак, юристи пояснюють, що реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, який може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший термін – від 1 року до 2 років.

Як щодо релігійних переконань

Є винятки, коли ухилення від мобілізації не карається законом. Верховний Суд визначив критерії, за якими релігійна приналежність людини може бути підставою не притягати її до відповідальності за "ухилянство" під час мобілізації.

Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить: