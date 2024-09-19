Та чи можна знімати незаконні дії працівників ТЦК, пояснив адвокат Роман Сімутін у своєму телеграм-каналі.

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Чи можна знімати на відео працівників ТЦК

Адвокат зазначив, що факт здійснення незаконного затримання та протиправність дій працівників ТЦК у суді може бути доведений лише доказами.

Фото та відеофіксація може довести незаконність дій ТЦК. Мало того, чинне законодавство визначає фото та відеозйомку як належні докази у справі та дозволяє здійснювати фото та відеозйомку події,

– розповів Роман Сімутін.

Правозахисник наголосив, що знімати працівників ТЦК можна. Однак, є важлива умова.

За умови, що поруч немає дислокацій та переміщень військових, а також відсутні військові та режимні об'єкти, що можуть попасти на камеру. У законах немає заборони на зйомку співробітників ТЦК або поліцейського. А на фразу: "Я забороняю мене знімати", краще запитайте чим це заборонено,

– зазначив Сімутін.

Додав, що такого закону чи постанови немає. Окрім того, відповідно до статті 307 Цивільного кодексу, зйомка у громадських місцях дозволена.

"Працівники ТЦК та поліцейські є посадовими особами органу державної влади, а тому згідно з рішенням Конституційного Суду від 20 січня 2012 року № 1/9-2012 на них, як на представників влади, не розповсюджується заборона на зйомку фізичної особи без її згоди", – підкреслив адвокат.