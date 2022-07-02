Эту борьбу Швец выиграл, он начал поправляться. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
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Что известно о состоянии Швеца
Мужчина проходил интенсивную терапию в больнице в Запорожье. По словам Орлова, работник ЗАЭС преодолел важный этап в своей жизни. Состояние его здоровья еще довольно тяжелое, но уже некритическое.
Впереди Швеца ждет еще не один месяц лечения и многочисленные операции.
Оккупанты расстреляли работника ЗАЭС
- 23 мая стало известно, что российские захватчики ворвались в квартиру Швеца. Оккупанты расстреляли мужчину из автоматического оружия.
- Сначала отмечали, что Швец получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью, он потерял много крови. Однако впоследствии врачи провели 10-часовую операцию, поэтому появилась надежда на выздоровление мужчины.
- Украинская разведка обнародовала перехваченный разговор оккупантов, где они обсуждали расстрел. Россияне выяснили личные данные Швеца, затем приказали найти его на рабочем месте. Его там не было, поэтому захватчики отправились к месту жительства.
Напомним, что Энергодар находится под временной оккупацией врага. Россияне заняли Запорожскую АЭС и терроризируют сотрудников.
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