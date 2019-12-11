Работник автомойки протаранил стену автомобилем клиентки

Инцидент произошел 10 декабря в Черкассах. Сотрудник автомойки повредил автомобиль Peugeot, пытаясь проехать вперед.

Полиция составила на мужчину соответствующие административные материалы.Работник сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы проехать немного вперед. По неосторожности он совершил наезд на стену, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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В результате ДТП авто получило механические повреждения. Виновник ДТП вообще не имел права на управление транспортными средствами.



Работник автомойки совершил ДТП на авто клиентки / Фото: патрульная полиция

Полиция составила на мужчину соответствующие административные материалы.