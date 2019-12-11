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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Работник автомойки протаранил стену автомобилем клиентки

      42 Читати новину українською
      Работник автомойки совершил ДТП на авто клиентки / ch.npu.gov.ua

      Инцидент произошел 10 декабря в Черкассах. Сотрудник автомойки повредил автомобиль Peugeot, пытаясь проехать вперед.

      Полиция составила на мужчину соответствующие административные материалы.Работник сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы проехать немного вперед. По неосторожности он совершил наезд на стену, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

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      В результате ДТП авто получило механические повреждения. Виновник ДТП вообще не имел права на управление транспортными средствами.

      дтп автомика черкаси
      Работник автомойки совершил ДТП на авто клиентки / Фото: патрульная полиция

      Полиция составила на мужчину соответствующие административные материалы.

       

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Украины Новости Черкасс
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