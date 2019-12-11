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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Працівник автомийки протаранив стіну автомобілем клієнтки

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      Працівник автомийки скоїв ДТП на авто клієнтки / ch.npu.gov.ua

      Інцидент стався 10 грудня в Черкасах. Співробітник автомийки пошкодив автомобіль Peugeot, намагаючись проїхати вперед.

      Працівник сів за кермо автомобіля Peugeot, аби проїхати трохи вперед. Через необережність він здійснив наїзд на стіну, повідомляє прес-служба патрульної поліції Черкаської області. 

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      Унаслідок ДТП авто отримало механічні пошкодження. Винуватець автопригоди взагалі не мав права на керування транспортними засобами.

      дтп автомика черкаси
      Працівник автомийки скоїв ДТП на авто клієнтки / Фото: Патрульна поліція 

      Поліція склала на чоловіка відповідні адміністративні матеріали.

       

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини України Новини Черкас
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