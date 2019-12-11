Працівник автомийки протаранив стіну автомобілем клієнтки

Інцидент стався 10 грудня в Черкасах. Співробітник автомийки пошкодив автомобіль Peugeot, намагаючись проїхати вперед.

Працівник сів за кермо автомобіля Peugeot, аби проїхати трохи вперед. Через необережність він здійснив наїзд на стіну, повідомляє прес-служба патрульної поліції Черкаської області.

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Унаслідок ДТП авто отримало механічні пошкодження. Винуватець автопригоди взагалі не мав права на керування транспортними засобами.



Працівник автомийки скоїв ДТП на авто клієнтки / Фото: Патрульна поліція

Поліція склала на чоловіка відповідні адміністративні матеріали.