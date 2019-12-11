Працівник автомийки протаранив стіну автомобілем клієнтки
Інцидент стався 10 грудня в Черкасах. Співробітник автомийки пошкодив автомобіль Peugeot, намагаючись проїхати вперед.
Працівник сів за кермо автомобіля Peugeot, аби проїхати трохи вперед. Через необережність він здійснив наїзд на стіну, повідомляє прес-служба патрульної поліції Черкаської області.
Читайте також: Масштабна ДТП на трасі "Київ – Одеса": внаслідок ожеледиці зіткнулися 11 машин – фото
Унаслідок ДТП авто отримало механічні пошкодження. Винуватець автопригоди взагалі не мав права на керування транспортними засобами.
Працівник автомийки скоїв ДТП на авто клієнтки / Фото: Патрульна поліція
Поліція склала на чоловіка відповідні адміністративні матеріали.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі