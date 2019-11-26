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      Масштабна ДТП на трасі "Київ – Одеса": внаслідок ожеледиці зіткнулися 11 машин – фото

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      ДТП на трасі "Київ – Одеса" / ck.dsns.gov.ua

      Вранці 26 листопада на Черкащині сталася аварія за участі 10 автомобілів та рейсового автобуса. Постраждали троє людей.

      5 вантажних, 5 легкових автомобілів та 1 рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон" потрапили в аварію. В автобусі перебувало 20 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

      До теми: ДТП у Києві: чотири авто зіткнулися на Набережному шосе – фото, відео

      Водночас, травми отримали пасажири з легкових та вантажних автомобілів. До ліквідації наслідків ДТП залучені рятувальники на 1 спеціальному автомобілі та 6 осіб особового складу.

      Рух по трасі відбувається у реверсному режимі.

       

      Наслідки аварії на трасі "Київ – Одеса" / фото ДСНС

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Черкас ДСНС
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