Работник посольства присвоил полтора миллиона гривен: детали от прокуратуры

Киевская прокуратура объявила подозрение бывшему сотруднику посольства Украины в Южно-Африканской Республике. Обвиняют экс-дипломата в незаконном завладении средствами государственного бюджета, и речь идет о довольно внушительной сумме – полтора миллиона гривен, которые предназначались для работы дипломатической миссии.

Об этом сообщило информационное агентство Interfax-Украина.

Читайте также: Под арест взяли пойманного на крупной взятке старшего следователя ГПУ

По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, а именно – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Во время финансового аудита выяснилось, что, находясь в 2016-2017 годах в долгосрочной командировке, специалист первой категории посольства Украины в ЮАР без какого-либо документального обоснования завладел более полутора миллиона гривен государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения,

– сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Также прокуратура подала иск о взыскании с подозреваемого всей суммы убытков.

Напомним, что действующим президентом Южно-Африканской Республики является председатель партии "Африканский национальный конгресс" и олигарх Сирил Рамапоса, который был единственным кандидатом на эту должность.