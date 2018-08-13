Працівник посольства привласнив півтора мільйона гривень: деталі від прокуратури

Київська прокуратура оголосила підозру колишньому співробітнику посольства України у Південно-Африканській Республіці. Звинувачують екс-дипломата у незаконному заволодінні коштами державного бюджету, і мова йде про доволі значну суму – півтора мільйона гривень, які призначалися для роботи дипломатичної місії.

Про це повідомило інформаційне агентство Interfax-Україна.

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За результатами розслідування колишньому чиновнику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину, а саме – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Під час фінансового аудиту з'ясувалося, що, перебуваючи у 2016-2017 роках у довгостроковому відрядженні, спеціаліст першої категорії посольства України в ПАР без будь-якого документального обґрунтування заволодів понад півтора мільйона гривень державних коштів, призначених для функціонування цієї дипломатичної установи,

– повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Також прокуратура подала позов про стягнення з підозрюваного всієї суми збитків.

Нагадаємо, що чинним президентом Південно-Африканської Республіки є голова партії "Африканський національний конгрес" і олігарх Сиріл Рамапоса, що був єдиним кандидатом на цю посаду.