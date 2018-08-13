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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Під арешт взяли спійманого на великому хабарі старшого слідчого ГПУ

243 Читать новость на русском
Під арешт взяли спійманого на великому хабарі старшого слідчого ГПУ
Під арешт взяли спійманого на великому хабарі старшого слідчого ГПУ / Ілюстративне фото

Старшому слідчому Генпрокуратури України, затриманому напередодні на хабарі у 50 тисяч, оголосили про підозру у скоєнні злочину та взяли під варту.

Про це повідомляє прес-служба Служба безпеки України.

24 канал з посиланням на генпрокурора Юрія Луценка повідомляв, що 9 серпня Генеральна інспекція ГПУ затримала старшого слідчого відомства за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

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Встановлено, що старший радник юстиції вимагав 50 тисяч доларів від керівника одного з підприємств за неподання до суду клопотання про арешт земельних ділянок у межах кримінального провадження.

Працівника ГПУ затримали у службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.

ГПУ корупція хабар арешт
Арештований за хабар працівник ГПУ

Теги: Новини України ГПУ арешт Корупція Хабар
Джерело: 24 канал
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