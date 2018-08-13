Під арешт взяли спійманого на великому хабарі старшого слідчого ГПУ

Старшому слідчому Генпрокуратури України, затриманому напередодні на хабарі у 50 тисяч, оголосили про підозру у скоєнні злочину та взяли під варту.

Про це повідомляє прес-служба Служба безпеки України.

24 канал з посиланням на генпрокурора Юрія Луценка повідомляв, що 9 серпня Генеральна інспекція ГПУ затримала старшого слідчого відомства за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

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Встановлено, що старший радник юстиції вимагав 50 тисяч доларів від керівника одного з підприємств за неподання до суду клопотання про арешт земельних ділянок у межах кримінального провадження.

Працівника ГПУ затримали у службовому кабінеті під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.



Арештований за хабар працівник ГПУ