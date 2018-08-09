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Опублікували цікаві деталі діяльності хабарника з ГПУ

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Затримали корупціонера
Затримали корупціонера / ГПУ

Хабарник з Генеральної прокуратури України, якого впіймали на гарячому 9 серпня, почав "вистежувати" свою "жертву" ще 19 липня 2018-го.

Про це у Facebook сповістила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що заява від громадянина про вимагання хабара працівником Генпрокуратури надійшла 31 липня. Чоловік сповістив, що службовець вимагає від нього 50 тисяч доларів за припинення кримінального переслідування.

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Також хабарник за цю суму обіцяв не перешкоджати будівельним роботам у с. Крюківщина на Київщині.

За словами Сарган, заявник сповістив, що його почали переслідувати 19 липня. Саме в цей день працівники ГПУ провели огляд будівельного майданчику та в подальшому почали викликати на допит як свідків працівників підприємства.

З метою ускладнення документування протиправної діяльності, працівник прокуратури для отримання неправомірної вигоди в якості посередника залучив сторонню особу,
– додала представниця ГПУ.

Нагадаємо, у четвер, 9 серпня, Генеральна інспекція Генпрокуратури України затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Теги: Новини України ГПУ Корупція Хабар
Джерело: 24 Канал
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