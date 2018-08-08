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Формування Антикорупційного суду розпочато: стала відома кількість кандидатів

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Формування Антикорупційного суду розпочато
Формування Антикорупційного суду розпочато / Фото з відкритих джерел

У середу, 8 серпня, Вища кваліфікаційна комісія суддів офіційно відкрила прийом документів від кандидатів у конкурс на 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду. Формувати коло кандидатів завершать 14 вересня 2018 року.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

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7 серпня на засідання комісії щодо проведення конкурсу відбувались дискусії щодо організаційних питань.

У нас майже щодня відбуваються консультації з міжнародними організаціями, дипломатами, донорами, які працюють в Україні, де ми обговорюємо наші дії зі створення громадської ради міжнародних експертів,
– розповів керівник ВККС Сергій Козьяков.


Керівник ВККС Сергій Козьяков

Заступник голови комісії Станіслав Щотка додав, що комісія вже отримала 782 повідомлення від осіб, які мають наміри взяти участь у конкурсі до Антикорупційного суду. До слова, кандидатами можуть бути лише судді зі стажем роботи понад п’ять років, а ще науковці та представники певних  юридичних професій із загальним стажем від семи років.

Нагадаємо, що у Вищому антикорупційному суді буде 39 суддів, 12 з них – в Апеляційній палаті. Таку кількість запропонував голова Державної судової адміністрації і погодила Вища рада правосуддя. У законі ж Про Вищий антикорупційний суд фіксованої кількості немає. А 2 серпня президент України Петро Порошенко підписав зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", щоб зняти занепокоєння міжнародних партнерів.

Теги: Новини України Антикорупційний суд Судді Корупція
Джерело: 24 Канал
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