Формирование Антикоррупционного суда начато: стало известно количество кандидатов

В среду, 8 августа, Высшая квалификационная комиссия судей официально открыла прием документов от кандидатов в конкурс на 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Формировать круг кандидатов завершат 14 сентября 2018 года.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

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7 августа на заседание комиссии по проведению конкурса проходили дискуссии касательно организационных вопросов.

У нас почти каждый день происходят консультации с международными организациями, дипломатами, донорами, которые работают в Украине, где мы обсуждаем наши действия по созданию общественного совета международных экспертов,

– рассказал руководитель ВККС Сергей Козьяков.



Руководитель ВККС Сергей Козьяков

Заместитель председателя комиссии Станислав Щотка добавил, что комиссия уже получила 782 сообщения от лиц, имеющих намерения принять участие в конкурсе в Антикоррупционный суд. К слову, кандидатами могут быть только судьи со стажем работы свыше пяти лет, а еще ученые и представители определенных юридических профессий с общим стажем от семи лет.

Напомним, что в Высшем антикоррупционном суде будет 39 судей, 12 из них – в Апелляционной палате. Такое количество предложил председатель Государственной судебной администрации и согласовал Высший совет правосудия. В законе же О Высшем антикоррупционном суде фиксированного количества нет. А 2 августа президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей", чтобы снять обеспокоенность международных партнеров.