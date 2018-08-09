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Опубликовали интересные детали деятельности взяточника из ГПУ

29 Читати новину українською
Задержали коррупционера
Задержали коррупционера / ГПУ

Взяточник из Генеральной прокуратуры Украины, которого поймали на горячем 9 августа, начал "выслеживать" свою "жертву" еще 19 июля 2018-го.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что заявление от гражданина о вымогательстве взятки работником Генпрокуратуру поступило 31 июля. Мужчина сообщил, что служащий требует от него 50 тысяч долларов за прекращение уголовного преследования.

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Также взяточник за эту сумму обещал не препятствовать строительным работам в с. Крюковщина Киевской области.

По словам Сарган, заявитель сообщил, что его начали преследовать 19 июля. Именно в этот день работники ГПУ провели осмотр строительной площадки и в дальнейшем стали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников предприятия.

С целью осложнения документирования противоправной деятельности, работник прокуратуры для получения неправомерной выгоды в качестве посредника привлек постороннего человека, 
– добавила представительница ГПУ.

Напомним, в четверг, 9 августа, Генеральная инспекция Генпрокуратуры Украины задержала старшего следователя ГПУ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Теги: Новости Украины Взятка Коррупция ГПУ
Источник: 24 Канал
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