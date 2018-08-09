На немалой взятке поймали высокопоставленного чиновника ГПУ: Луценко показал фото
В четверг, 9 августа, Генеральная инспекция Генпрокуратуры Украины задержала старшего следователя ГПУ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Хет-трик дня. Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тысяч долларов. Закон и Справедливость", – написал глава ГПУ.
Читайте также: Задержан экс-чиновник "Укргаздобычи", который предлагал немалую взятку прокурору ГПУ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Провод "Правого сектора" мог потерять контроль над местными отделениями, — Береза14 июля 2015 , 00:29
Беженца из Донбасса избили до смерти в Москве26 июня 2015 , 11:34
Маркевич назвал 3 варианта развития событий в "Днепре"7 марта 2017 , 22:50
ЧМ-2018: 10 причин, почему Испания может выиграть турнир8 июня , 20:30