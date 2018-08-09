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На немалой взятке поймали высокопоставленного чиновника ГПУ: Луценко показал фото

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На взятке поймали старшего следователя ГПУ
На взятке поймали старшего следователя ГПУ / Иллюстративное фото

В четверг, 9 августа, Генеральная инспекция Генпрокуратуры Украины задержала старшего следователя ГПУ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Хет-трик дня. Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тысяч долларов. Закон и Справедливость", – написал глава ГПУ.

Читайте также: Задержан экс-чиновник "Укргаздобычи", который предлагал немалую взятку прокурору ГПУ

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости ГПУ Взятка Коррупция Юрий Луценко
Источник: 24 канал
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