На чималому хабарі спіймали високопосадовця ГПУ: Луценко показав фото

У четвер, 9 серпня, Генеральна інспекція Генпрокуратури України затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко. "Хет-трік дня. Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, що вимагав 50 тисяч доларів. Закон і Справедливість", – написав голова ГПУ. Читайте також: Затримано екс-чиновника "Укргазвидобування", який пропонував чималий хабар прокурору ГПУ