На чималому хабарі спіймали високопосадовця ГПУ: Луценко показав фото
У четвер, 9 серпня, Генеральна інспекція Генпрокуратури України затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Хет-трік дня. Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, що вимагав 50 тисяч доларів. Закон і Справедливість", – написав голова ГПУ.
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Джерело: 24 канал
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