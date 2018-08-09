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На чималому хабарі спіймали високопосадовця ГПУ: Луценко показав фото

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На хабарі спіймали старшого слідчого ГПУ
На хабарі спіймали старшого слідчого ГПУ / Ілюстративне фото

У четвер, 9 серпня, Генеральна інспекція Генпрокуратури України затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Хет-трік дня. Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, що вимагав 50 тисяч доларів. Закон і Справедливість", – написав голова ГПУ.

Читайте також: Затримано екс-чиновника "Укргазвидобування", який пропонував чималий хабар прокурору ГПУ

 

Теги: Новини України ГПУ Кримінальні новини Юрій Луценко Корупція Хабар
Джерело: 24 канал
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