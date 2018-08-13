Под арест взяли пойманного на крупной взятке старшего следователя ГПУ

Старшему следователю Генпрокуратуры Украины, задержанному накануне на взятке в 50 тысяч, объявили о подозрении в совершении преступления и взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

24 канал со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко сообщал, что 9 августа Генеральная инспекция ГПУ задержала старшего следователя ведомства по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Читайте также: Опубликовали интересные детали деятельности взяточника из ГПУ

Установлено, что старший советник юстиции требовал 50 тысяч долларов от руководителя одного из предприятий за неподачу в суд ходатайства об аресте земельных участков в пределах уголовного производства.

Работника ГПУ задержали в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.



Арестован за взятку сотрудник ГПУ