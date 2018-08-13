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Под арест взяли пойманного на крупной взятке старшего следователя ГПУ

118 Читати новину українською
Под арест взяли пойманного на крупной взятке старшего следователя ГПУ
Под арест взяли пойманного на крупной взятке старшего следователя ГПУ / Иллюстративное фото

Старшему следователю Генпрокуратуры Украины, задержанному накануне на взятке в 50 тысяч, объявили о подозрении в совершении преступления и взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

24 канал со ссылкой на генпрокурора Юрия Луценко сообщал, что 9 августа Генеральная инспекция ГПУ задержала старшего следователя ведомства по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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Установлено, что старший советник юстиции требовал 50 тысяч долларов от руководителя одного из предприятий за неподачу в суд ходатайства об аресте земельных участков в пределах уголовного производства.

Работника ГПУ задержали в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.

ГПУ корупція хабар арешт
Арестован за взятку сотрудник ГПУ

Теги: Новости Украины Коррупция ГПУ Взятка арест
Источник: 24 канал
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