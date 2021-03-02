ГП “Электротяжмаш” привлек более 40 млн грн средств для полного погашения задолженностей по заработным платам. Средства удалось привлечь совместно с Фондом госимущества в рамках программы по стабилизации работы и вывода производства из кризиса, спровоцированного миллиардными долгами, которые были накоплены экс-менеджментом.

План стабилизации включает реструктуризацию проблемных кредитов, а также привлечение необходимого оборотного капитала и существенное повышение маржинальности по основным линиям продукции. Один из двух кредитов уже выведен из дефолтного состояния и начал обслуживаться заводом.

"Завод имеет все возможности для нормального существования, чтобы у людей была работа и справедливая, своевременная зарплата. Единственная причина тяжелого состояния завода – полное отсутствие оборотных средств для закупки сырья. Но привлечь необходимые средства исключительно через традиционные банковские инструменты сложно из-за имеющихся исторических дефолтов. Поэтому менеджмент работает с заказчиками по улучшению платежной дисциплины и обращается за финпомощью к другим предприятиям. Окончательное решение ситуации займет еще некоторое время, но будем надеяться, что эта задержка в выплате зарплат была последней", – комментирует ситуацию Денис Кудин, заместитель председателя Фонда госимущества.

В ближайшее время “Электротяжмаш” получит около 340 млн грн индексации по контракту с "Укргидроэнерго". Сейчас документы находятся в ЕБРР, который финансирует программу обновления гидроэлектростанций.

Отмечается, что “Электротяжмаш” активно работает с отечественными клиентами. Предприятие проходит сертификацию для участия в программах модернизации и обновления движимого состава “Укрзализныци” впервые за 5 лет. Недавно на Каневской ГЭС был установлен агрегат харьковского производства, стоимость контракта составляла 50 млн грн.

ГП “Электротяжмаш” производит агрегаты для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигатели для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы харьковского производства используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС, а также странах Азии.