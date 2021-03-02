ДП "Електроважмаш" залучив понад 40 млн грн коштів для повного погашення заборгованостей заробітніх плат. Кошти вдалося залучити спільно з Фондом держмайна в рамках програми щодо стабілізації роботи та виведення виробництва з кризи, спровокованої мільярдними боргами, які були накопичені ексменеджментом.

План стабілізації включає реструктуризацію проблемних кредитів, а також залучення необхідного оборотного капіталу та суттєве підвищення маржинальності щодо основних ліній продукції. Один з двох кредитів вже виведений з дефолтного стану та почав обслуговуватися заводом.

"Завод має всі можливості для нормального існування, щоб у людей була робота та справедлива, своєчасна зарплата. Єдина причина важкого стану заводу – повна відсутність оборотних коштів для закупівлі сировини. Але залучити необхідні кошти виключно через традиційні банківські інструменти складно через наявні історичні дефолти. Тому менеджмент працює із замовниками щодо поліпшення платіжної дисципліни та звертається за фіндопомогою до інших підприємств. Остаточне рішення ситуації займе ще деякий час, але будемо сподіватися, що ця затримка у виплаті зарплат була останньою", – прокоментував ситуацію Денис Кудін, заступник голови Фонду держмайна.

Найближчим часом "Електроважмаш" отримає близько 340 млн грн індексації за контрактом з "Укргідроенерго". Зараз документи знаходяться в ЄБРР, який фінансує програму оновлення гідроелектростанцій.

Відзначається, що "Електроважмаш" активно працює з вітчизняними клієнтами. Підприємство проходить сертифікацію для участі в програмах модернізації та оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" вперше за 5 років. Нещодавно на Канівській ГЕС був встановлений агрегат харківського виробництва, вартість контракту становила 50 млн грн.

ДП "Електроважмаш" виробляє агрегати для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигуни для транспорту та промисловості. Крім українських електростанцій, генератори харківського виробництва використовуються на електростанціях у країнах СНД і ЄС, а також країнах Азії.