Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники в министерстве. ООО "Баллистика" нет статуса критически важного предприятия, которое предоставляет право бронирования.

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"Баллистика" не находится в управлении Минобороны

О том, что "Баллистика" не подпадает под необходимые критерии, решила комиссия по определению критически важных предприятий после рассмотрения документов, предоставленных обществом.

Основными причинами отказа стали отсутствие государственного контракта с Минобороны или ДОТ, согласования на госзаказ в роли соисполнителя, а также отсутствие соответствующих ходатайств от представителей ВСУ. Кроме того, предприятие не находится в управлении Министерства обороны,

– пишет "Экономическая правда".

В то же время в Минобороны отмечают, что "высоко ценят вклад, который частные оборонные предприятия делают для защиты государства".

Вскоре планируется встреча с представителями оборонной промышленности для открытого диалога. О времени и месте будет сообщено дополнительно.