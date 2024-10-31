Про це пише "Економічна правда" із покликанням на джерела у міністерстві. ТОВ "Балістика" немає статусу критично важливого підприємства, яке надає право бронювання.

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"Балістика" не перебуває в управлінні Міноборони

Про те, що "Балістика" не підпадає під необхідні критерії, вирішила комісія з визначення критично важливих підприємств після розгляду документів, наданих товариством.

Основними причинами відмови стали відсутність державного контракту з Міноборони або ДОТ, погодження на держзамовлення в ролі співвиконавця, а також відсутність відповідних клопотань від представників ЗСУ. Крім того, підприємство не перебуває в управлінні Міністерства оборони,

– пише "Економічна правда".

Водночас у Міноборони зазначають, що "високо цінують внесок, який приватні оборонні підприємства роблять для захисту держави".

Невдовзі планується зустріч із представниками оборонної промисловості для відкритого діалогу. Про час та місце буде повідомлено додатково.