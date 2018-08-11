Работники Николаевского заповедника вылавливали креветки в промышленных масштабах: подробности

Правоохранители задокументировали противоправные действия троих должностных лиц заповедника на Николаевщине, в результате которых был нанесен существенный ущерб государству.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции в Николаевской области.

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Отмечается, что правоохранители в течение двух месяцев собирали доказательную базу преступной деятельности должностных лиц.

Ночью 9 августа полицейские провели спецоперацию с привлечением более 30 сотрудников, спецтранспорта пограничников и ведомственного катера полиции, и разоблачили злоумышленников с незаконным уловом прямо на побережье,

– говорится в сообщении.

По словам полицейских, в служебном автомобиле работников национального природного парка "Белобережье Святослава" они обнаружили загруженную креветку в количестве более 22 тысяч особей и принадлежности для ее вылова.

Вслед за чиновниками был остановлен автомобиль "Нива", в салоне которого находились местные жители-браконьеры, которые везли более 37 тысяч особей креветки и средства для ее ловли.

Полицейские пересчитали креветку и изъяли ее, сдав в специализированный рыбоприемный пункт на хранение.

Изъятые креветки

Во время ряда обысков, в том числе и по месту жительства злоумышленников, правоохранители изъяли 50 сетей и 11 сетей для лова креветок, а также 12 мешков с уже готовыми к употреблению креветками.

По факту этого инцидента начато уголовное производство. Фигурантам дела грозит штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Правоохранители изъяли 12 мешков с уже готовыми к употреблению креветками