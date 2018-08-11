Працівники Миколаївського заповідника виловлювали креветки у промислових масштабах: подробиці

Правоохоронці задокументували протиправні дії трьох посадовців заповідника на Миколаївщині внаслідок яких було завдано істотної шкоди державі.

Про це інформує прес-центр Нацполіції у Миколаївській області.

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Зазначається, що правоохоронці протягом двох місяців збирали доказову базу злочинної діяльності посадовців.

Вночі 9 серпня поліцейські провели спецоперацію із залученням більше 30 співробітників, спецтранспорту прикордонників і відомчого катеру поліції, та викрили зловмисників із незаконним уловом просто на узбережжі,

– йдеться у повідомленні.

За словами поліцейських, у службовому автомобілі працівників національного природного парку "Білобережжя Святослава" вони виявили завантажену креветку у кількості понад 22 тисячі особин та приладдя для її вилову.

Слідом за посадовцями було зупинено автомобіль "Нива", у салоні якого перебували місцеві мешканці-браконьєри, які везли більше 37 тисяч особин креветки та засоби для її лову.

Поліцейські перерахували креветку та вилучили її, здавши до спеціалізованого рибоприймального пункту на зберігання.



Вилучені креветки

Під час низки обшуків, у тому числі і за місцем мешкання зловмисників, правоохоронці вилучили 50 сіток та 11 ятерів для вилову креветок, а також 12 мішків із вже готовими до вживання креветками.

За фактом цього інциденту розпочато кримінальне провадження. Фігурантам справи загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на термін до трьох років.



Правоохоронці вилучили 12 мішків із вже готовими до вживання креветками