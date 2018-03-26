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Работники "Охмадета" подозреваются в присвоении лекарств на 8 миллионов гривен

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Работники больницы
Работники больницы "Охмадет" подозреваются в присвоении лекарств. / infoherbs.com.ua

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №10 объявлено о подозрении 7 работникам "Охматдета" Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, подозрение сообщили заведующей аптечным складом больницы "Охматдет", ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, также сообщили о подозрении 6 старшим медицинским сестрам отделений больницы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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По данным следствия, заведующая аптечным складом НДСБ путем злоупотребления своим служебным положением с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделений больницы на общую сумму около 3 миллионов гривен.

В прокуратуре утверждают, что 6 старших медицинских сестер, которые, являясь материально ответственными лицами и наделенными полномочиями относительно возможности получения, хранения и контроля препаратов, обернули в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 миллионов гривен.

Национальная детская специализированная больница "Охмадет" является многопрофильным диагностическим лечебным учреждением, которое оказывает специализированную медицинскую помощь детям. Ежегодно в стационаре на 620 больничных койках проходят лечение до 18 тысяч детей, около 20 тысяч получают неотложную помощь в травматологическом пункте больницы.

Теги: Новости Украины Деньги ОХМАТДЕТ Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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