Працівники "Охматдиту" підозрюються у привласненні ліків на 8 мільйонів гривень

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 оголошено про підозру 7 працівникам "Охматдиту" Міністерства охорони здоров'я України за фактами привласнення лікарських засобів у особливо великих розмірах.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, підозру повідомили завідувачу аптечним складом лікарні "Охматдит", їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, також про підозру повідомили 6 старшим медичним сестрам відділень лікарні. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

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За даними слідства, завідувач аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем з 2012 по 2015 роки привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 мільйона гривень.

У прокуратурі стверджують, що 6 старших медичних сестер, які, будучи матеріально відповідальними особами та наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" є багатопрофільним діагностично-лікувальним закладом, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям. Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування до 18 тисяч дітей, близько 20 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.