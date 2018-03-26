14:02
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Працівники "Охматдиту" підозрюються у привласненні ліків на 8 мільйонів гривень

133 Читать новость на русском
Працівники лікарні
Працівники лікарні "Охматдит" підозрюються у привласненні ліків. / infoherbs.com.ua

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 оголошено про підозру 7 працівникам "Охматдиту" Міністерства охорони здоров'я України за фактами привласнення лікарських засобів у особливо великих розмірах.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, підозру повідомили завідувачу аптечним складом лікарні "Охматдит", їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, також про підозру повідомили 6 старшим медичним сестрам відділень лікарні. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Читайте також: Яку їжу небезпечно поєднювати з ліками

За даними слідства, завідувач аптечним складом НДСЛ шляхом зловживання своїм службовим становищем з 2012 по 2015 роки привласнювала лікарські засоби під приводом видачі їх для відділення лікарні на загальну суму близько 3 мільйона гривень.

У прокуратурі стверджують, що 6 старших медичних сестер, які, будучи матеріально відповідальними особами та наділеними повноваженнями щодо можливості отримання, зберігання та контролю препаратів, обернули на власну користь лікарські засоби на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" є багатопрофільним діагностично-лікувальним закладом, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям. Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування до 18 тисяч дітей, близько 20 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.

Теги: Новини України ОХМАТДИТ Міністерство охорони здоров’я Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійці
сьогодні, 13:05 Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійці
Євгенія Мазур 670
Як Україна може здобути перемогу над
сьогодні, 13:00 Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"
526
Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
сьогодні, 12:01 Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
Все про екологію 2262
В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
сьогодні, 08:35 В Луганске женщины приходят в армию, чтобы разбивать гражданские семьи
Ольга Черненко 6303
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 2564
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук