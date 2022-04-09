Такую обязанность имеют как работники предприятий, так и директора школ. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев 9 апреля, сообщает 24 канал.

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Джемилев говорит, что в Крыму такой же "военный психоз", как и по всей России, но с определенными особенностями. Речь идет о принуждении пропаганды в фейсбуке.

Вчера (8 апреля – 24 канал) только известили меня, что всем учреждениям, предприятиям, школам, директорам, дали указание, чтобы они регулярно писали посты в фейсбуке в поддержку Путина, в поддержку так называемой "спецоперации",

– рассказал Джемилев.