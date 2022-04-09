Такий обов'язок мають як працівники підприємств, так і директори шкіл. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв 9 квітня, повідомляє 24 канал.

Цікаво Як змінювалася риторика пропагандистів Кремля залежно від успіхів ЗСУ

Джемілєв каже, що в Криму такий самий "воєнний психоз", як і по всій Росії, але з певними особливостями. Мовиться про примус пропаганди у фейсбуці.

Вчора (8 квітня – 24 канал) тільки сповістили мені, що всім установам, підприємствам, школам, директорам, дали вказівку, щоб вони регулярно писали пости в фейсбуці на підтримку Путіна, на підтримку так званої "спецоперації",

– розповів Джемілєв.

До речі – Як заговорила Скабєєва через провал Росії в Україні: відео