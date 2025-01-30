Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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За что предлагают наказывать ТЦК и председателей ВВК

В Верховной Раде 27 января зарегистрировали законопроект №12442 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий".

В тексте законопроекта предлагают дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями. В частности, говорится о статьях:

3371 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе",

4262 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Кроме того, нардепы предлагают расширить перечень субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 3685 и включить в него глав и их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянных военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.

Так, уголовную ответственность предлагают ввести для председателей и членов ВВК за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения годности к военной службе, что привело как к незаконному призыву граждан на военную службу, так и к их уклонению (освобождению) от военной службы. Нардепы предлагают назначать за такое преступление от 3 до 8 лет лишения свободы во время действия военного положения.

Также нардепы предлагают наказывать и сотрудников ТЦК за нарушение порядка призыва граждан на военную службу. Их также предлагают лишать свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как отметили в Комитете ВР, принятие этого законопроекта позволит создать правовой механизм для оперативного расследования фактов нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные сотрудниками ТЦК и членами ВВК.