14:16
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Работнику команды Зеленского подарили атлас за ошибку в фейсбуке

      105 Читати новину українською
      Работнику команды Зеленского подарили атлас за ошибку в фейсбуке
      Работнику команды Зеленского подарили атлас за ошибку в фейсбуке / Getty Images

      В пресс-службе Зеленского допустили ошибку в сообщении на Фейсбуке. Вместо Латвии президент случайно уехал с официальным визитом в Литву.

      Впоследствии ошибку исправили. Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил прощения за ошибку пресс-службы президента в фейсбуке.

      Интересно: Поездка Зеленского в США обошлась в 7,3 миллиона гривен

      Он написал, что специалист по работе в соцсетях получил взыскание и географический атлас в подарок.

      зеленський литва латвія помилка курйоз
      Ошибка на фейсбуке ОПУ/ Скриншот Юрия Гудыменко

      У пресс-службы Зеленского проблемы с географией уже не впервые. Недавно работник команды президента в сообщении перепутал столицу Канады, указав вместо Оттавы Торонто.

      Тогда на это отреагировала Ирина Геращенко и решила потроллить пресс-службу, но и у нее возникли проблемы с географией. Она назвала столицей Нидерландов Гаагу. На самом деле столицей является Амстердам.

      Кстати, проверьте свои знания по географии: тест

       

       

      blog_ava
      Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      сегодня
      2725
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Латвия Литва Владимир Зеленский Курьезные новости Офіс Президента
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов о успешную модель настоящего
      сегодня , 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов о успешную модель настоящего
      Марта Вересюк 544
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 13:01 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1233
      Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      сегодня , 12:10 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      4108
      Как стать боссом в Луганске? Нужно "сдать" своих!
      сегодня , 08:40 Как стать боссом в Луганске? Нужно "сдать" своих!
      Ольга Черненко 580
      Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      сегодня , 08:35 Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      Інна Жолобович 2132
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук