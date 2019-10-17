Работнику команды Зеленского подарили атлас за ошибку в фейсбуке

В пресс-службе Зеленского допустили ошибку в сообщении на Фейсбуке. Вместо Латвии президент случайно уехал с официальным визитом в Литву.

Впоследствии ошибку исправили. Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко попросил прощения за ошибку пресс-службы президента в фейсбуке.

Интересно: Поездка Зеленского в США обошлась в 7,3 миллиона гривен

Он написал, что специалист по работе в соцсетях получил взыскание и географический атлас в подарок.



Ошибка на фейсбуке ОПУ/ Скриншот Юрия Гудыменко

У пресс-службы Зеленского проблемы с географией уже не впервые. Недавно работник команды президента в сообщении перепутал столицу Канады, указав вместо Оттавы Торонто.

Тогда на это отреагировала Ирина Геращенко и решила потроллить пресс-службу, но и у нее возникли проблемы с географией. Она назвала столицей Нидерландов Гаагу. На самом деле столицей является Амстердам.

Кстати, проверьте свои знания по географии: тест