Работодатели задолжали украинцам свыше 3 миллиардов гривен зарплаты: детали
По состоянию на 1 февраля 2020 года работодатели задолжали украинцам зарплат в целом на сумму более 3 миллиардов 34 миллиона гривен. По сравнению с прошлым месяцем на 2,8% выросла и задолженность перед работниками экономически активных предприятий – до 1 миллиарда 902 миллионов гривен.
Общий объем задолженности по сравнению с 1 января снизился, но лишь на 0,01%. Об это стало известно из отчета Государственной службы статистики.
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По каким специальностям наибольшие долги
Львиную долю из общей суммы задолженности составляют долги промышленности. В этой сфере предприятия должны своим работникам 2 миллиарда 353 миллиона гривен, что составляет 77,5% от общей суммы долга.
Сферы, в которых задолженность перед работниками самая высокая:
- промышленность – 2 миллиарда 353 миллиона;
- траснпорт, складское хозяйство, курьерская и почтовая деятельность – 233 миллиона гривен;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 191 миллион гривен.
В каких регионах самая высокая задолженность по зарплате
Поскольку именно долги в промышленных сферах являются самыми большими, логично, что они являются самыми высокими и в том регионе, где больше развита промышленность – на Востоке Украины.
Регионы, где долги по зарплате высокие:
- Донецкая область – 685 миллионов гривен;
- Харьковская область – 392 миллиона гривен;
- Днепропетровская область – 365 миллионов гривен;
- Сумская область – 351 миллион гривен;
- Киев – 229 миллионов гривен.
В каких регионах наиболее вовремя платят зарплату:
- Кировоградская область – 12,5 миллиона гривен долга;
- Хмельницкая область – 10,4 миллиона гривен;
- Ровенская область – 4,9 миллиона гривен;
- Черновицкая область – 4 миллиона гривен;
- Закарпатская область – 2,8 миллиона гривен.
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Какие предприятия больше всего задолжали украинцам
Интересно, что почти две трети всего долга на счетах экономически активных предприятий. В то же время экономически неактивные и предприятия-банкроты задолжали лишь треть невыплаченных зарплат. Структура долгов:
- экономически активные предприятия – 1 миллиард 902 миллиона гривен или 62,7%;
- предприятия-банкроты – 1 миллиард 4 миллиона гривен или 33,1%;
- экономически неактивные предприятия – 128 миллионов гривен или 4,2%.