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      Работодатели задолжали украинцам свыше 3 миллиардов гривен зарплаты: детали

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      По состоянию на 1 февраля 2020 года работодатели задолжали украинцам зарплат в целом на сумму более 3 миллиардов 34 миллиона гривен. По сравнению с прошлым месяцем на 2,8% выросла и задолженность перед работниками экономически активных предприятий – до 1 миллиарда 902 миллионов гривен.

      Общий объем задолженности по сравнению с 1 января снизился, но лишь на 0,01%. Об это стало известно из отчета Государственной службы статистики.

      Интересно: Средняя зарплата украинцев за месяц резко опустилась: цифры и детали

      По каким специальностям наибольшие долги

      Львиную долю из общей суммы задолженности составляют долги промышленности. В этой сфере предприятия должны своим работникам 2 миллиарда 353 миллиона гривен, что составляет 77,5% от общей суммы долга.

      Сферы, в которых задолженность перед работниками самая высокая:

      • промышленность – 2 миллиарда 353 миллиона;
      • траснпорт, складское хозяйство, курьерская и почтовая деятельность – 233 миллиона гривен;
      • профессиональная, научная и техническая деятельность – 191 миллион гривен.

      В каких регионах самая высокая задолженность по зарплате

      Поскольку именно долги в промышленных сферах являются самыми большими, логично, что они являются самыми высокими и в том регионе, где больше развита промышленность – на Востоке Украины.

      Регионы, где долги по зарплате высокие:

      • Донецкая область – 685 миллионов гривен;
      • Харьковская область – 392 миллиона гривен;
      • Днепропетровская область –  365 миллионов гривен;
      • Сумская область – 351 миллион гривен;
      • Киев – 229 миллионов гривен.

      В каких регионах наиболее вовремя платят зарплату:

      • Кировоградская область – 12,5 миллиона гривен долга;
      • Хмельницкая область – 10,4 миллиона гривен;
      • Ровенская область – 4,9 миллиона гривен;
      • Черновицкая область – 4 миллиона гривен;
      • Закарпатская область – 2,8 миллиона гривен.

      К слову: Сколько украинцев получают зарплаты, ниже средней: инфографика

      Какие предприятия больше всего задолжали украинцам

      Интересно, что почти две трети всего долга на счетах экономически активных предприятий. В то же время экономически неактивные и предприятия-банкроты задолжали лишь треть невыплаченных зарплат. Структура долгов:

      • экономически активные предприятия – 1 миллиард 902 миллиона гривен или 62,7%;
      • предприятия-банкроты – 1 миллиард 4 миллиона гривен или 33,1%;
      • экономически неактивные предприятия – 128 миллионов гривен или 4,2%.

      борги по зарплатах, структура
      Структура долгов по зарплатам / Госстат

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Статистика Госкомстат Зарплата
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