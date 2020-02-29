Работодатели задолжали украинцам свыше 3 миллиардов гривен зарплаты: детали

По состоянию на 1 февраля 2020 года работодатели задолжали украинцам зарплат в целом на сумму более 3 миллиардов 34 миллиона гривен. По сравнению с прошлым месяцем на 2,8% выросла и задолженность перед работниками экономически активных предприятий – до 1 миллиарда 902 миллионов гривен.

Общий объем задолженности по сравнению с 1 января снизился, но лишь на 0,01%. Об это стало известно из отчета Государственной службы статистики.

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По каким специальностям наибольшие долги

Львиную долю из общей суммы задолженности составляют долги промышленности. В этой сфере предприятия должны своим работникам 2 миллиарда 353 миллиона гривен, что составляет 77,5% от общей суммы долга.

Сферы, в которых задолженность перед работниками самая высокая:

промышленность – 2 миллиарда 353 миллиона;

траснпорт, складское хозяйство, курьерская и почтовая деятельность – 233 миллиона гривен;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 191 миллион гривен.

В каких регионах самая высокая задолженность по зарплате

Поскольку именно долги в промышленных сферах являются самыми большими, логично, что они являются самыми высокими и в том регионе, где больше развита промышленность – на Востоке Украины.

Регионы, где долги по зарплате высокие:

Донецкая область – 685 миллионов гривен;

Харьковская область – 392 миллиона гривен;

Днепропетровская область – 365 миллионов гривен;

Сумская область – 351 миллион гривен;

Киев – 229 миллионов гривен.

В каких регионах наиболее вовремя платят зарплату:

Кировоградская область – 12,5 миллиона гривен долга;

Хмельницкая область – 10,4 миллиона гривен;

Ровенская область – 4,9 миллиона гривен;

Черновицкая область – 4 миллиона гривен;

Закарпатская область – 2,8 миллиона гривен.

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Какие предприятия больше всего задолжали украинцам

Интересно, что почти две трети всего долга на счетах экономически активных предприятий. В то же время экономически неактивные и предприятия-банкроты задолжали лишь треть невыплаченных зарплат. Структура долгов:

экономически активные предприятия – 1 миллиард 902 миллиона гривен или 62,7%;

предприятия-банкроты – 1 миллиард 4 миллиона гривен или 33,1%;

экономически неактивные предприятия – 128 миллионов гривен или 4,2%.



Структура долгов по зарплатам / Госстат