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      Працедавці заборгували українцям понад 3 мільярди гривень зарплати: деталі

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      Промислова сфера заборгувала своїм працівникам 2,3 мільярда гривень / ілюстративне фото

      Станом на 1 лютого 2020 року працедавці заборгували українцям зарплат загалом на суму понад 3 мільярди 34 мільйони гривень. Порівняно з минулим місяцем на 2,8% зросла і заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств – до 1 мільярда 902 мільйонів гривень.

      Загальний обсяг заборгованості порівняно з 1 січня знизився, але лише на 0,01%. Про мовиться у звіті Державної служби статистики.

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      За якими спеціальностями найбільші борги

      Левову частку з загальної суми заборгованості складають борги промисловості. У цій сфері підприємства винні своїм працівникам 2 мільярди 353 мільйони гривень, що становить 77,5% від загальної суми боргу.

      Сфери, у яких заборогованість перед працівниками найвища:

      • промисловість – 2 мільярди 353 мільйони;
      • траснпорт, складське господарство, кур'єрська і поштова діяльність – 233 мільйони гривень;
      • професійна, наукова та технічна діяльність – 191 мільйон гривень.

      У яких регіонах найвища заборгованість по зарплаті

      Оскільки саме борги у промислових сферах є найбільшими, логічно, що вони є найвищими і в тому регіоні, де найбільше розвинена промисловість – на Сході України.

      Регіони, де борги по зарплаті найвищі:

      • Донецька область – 685 мільйонів гривень;
      • Харківська область – 392 мільйони гривень;
      • Дніпропетровська область – 365 мільйонів гривень;
      • Сумська область – 351 мільйон гривень;
      • місто Київ – 229 мільйонів гривень.

      У яких регіонах найсправніше платять зарплату:

      • Кіровоградська область – 12,5 мільйона гривень боргу;
      • Хмельницька область – 10,4 мільйона гривень;
      • Рівненська область – 4,9 мільйона гривень;
      • Чернівецька область – 4 мільйони гривень;
      • Закарпатська область – 2,8 мільйона гривень.

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      Які підприємства найбільше заборгували українцям

      Цікаво, що майже 2 третини усього боргу на рахунку економічно активних підприємств. Водночас економічно неактивні та підприємства-банкрути заборгували лише третину невиплачених зарплат. Структура боргів:

      • економічно активні підприємства – 1 мільярд 902 мільйони гривень або 62,7%;
      • підприємства-банкрути – 1 мільярд 4 мільйони гривень або 33,1%;
      • економічно неактивні підприємства – 128 мільйонів гривень або 4,2%.

      борги по зарплатах, структура
      Структура боргів по зарплатах / Держстат

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Статистика Держкомстат Зарплата
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