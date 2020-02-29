Працедавці заборгували українцям понад 3 мільярди гривень зарплати: деталі

Станом на 1 лютого 2020 року працедавці заборгували українцям зарплат загалом на суму понад 3 мільярди 34 мільйони гривень. Порівняно з минулим місяцем на 2,8% зросла і заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств – до 1 мільярда 902 мільйонів гривень.

Загальний обсяг заборгованості порівняно з 1 січня знизився, але лише на 0,01%. Про мовиться у звіті Державної служби статистики.

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За якими спеціальностями найбільші борги

Левову частку з загальної суми заборгованості складають борги промисловості. У цій сфері підприємства винні своїм працівникам 2 мільярди 353 мільйони гривень, що становить 77,5% від загальної суми боргу.

Сфери, у яких заборогованість перед працівниками найвища:

промисловість – 2 мільярди 353 мільйони;

траснпорт, складське господарство, кур'єрська і поштова діяльність – 233 мільйони гривень;

професійна, наукова та технічна діяльність – 191 мільйон гривень.

У яких регіонах найвища заборгованість по зарплаті

Оскільки саме борги у промислових сферах є найбільшими, логічно, що вони є найвищими і в тому регіоні, де найбільше розвинена промисловість – на Сході України.

Регіони, де борги по зарплаті найвищі:

Донецька область – 685 мільйонів гривень;

Харківська область – 392 мільйони гривень;

Дніпропетровська область – 365 мільйонів гривень;

Сумська область – 351 мільйон гривень;

місто Київ – 229 мільйонів гривень.

У яких регіонах найсправніше платять зарплату:

Кіровоградська область – 12,5 мільйона гривень боргу;

Хмельницька область – 10,4 мільйона гривень;

Рівненська область – 4,9 мільйона гривень;

Чернівецька область – 4 мільйони гривень;

Закарпатська область – 2,8 мільйона гривень.

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Які підприємства найбільше заборгували українцям

Цікаво, що майже 2 третини усього боргу на рахунку економічно активних підприємств. Водночас економічно неактивні та підприємства-банкрути заборгували лише третину невиплачених зарплат. Структура боргів:

економічно активні підприємства – 1 мільярд 902 мільйони гривень або 62,7%;

підприємства-банкрути – 1 мільярд 4 мільйони гривень або 33,1%;

економічно неактивні підприємства – 128 мільйонів гривень або 4,2%.



Структура боргів по зарплатах / Держстат