Украинский лидер вечером 21 марта записал свое очередное видеообращение к украинскому народу, сообщает 24 канал. Его Зеленский начал с обращения к украинским городам и храбрым жителеям этих городов.

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Зеленский обратился к храброму югу

Хочу обратиться отдельно к свободному Югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным "туристам" на танках. К Бердянску, Каховке, Энергодару, к Мелитополю,

– сказал глава государства.

Он обратился к Херсону, где 21 марта увидели, как в свободных людей стреляют рабы. "Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие паковать в автозаки всех", – подчеркнул президент. Он отметил, что государство-агрессор не обращает внимания, кого арестовывать: "бабушку с чистым белым плакатом, девушку с листом А4, на котором написано только одно слово – "мир".

В то же время президент подчеркнул, что эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах: "Никогда не видели тысяч людей, не испытывающих страха перед ним, перед рабами с оружием в руках". Эти русские рабы воспринимают свободу как дикость, как опасность. У них страх, который пропагандисты умеют превратить в ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей.