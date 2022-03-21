Президент подчеркнул, что вся страна не забудет кадры, как безоружные люди противостоят оккупантам. На этих площадях вместе с херсонцами стояли все 40 миллионов украинцев.

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Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили по соль, врагам будет несладко,

– заметил президент.

Президент пообещал, что оккупантов ждет черная полоса, как только украинские военные доберутся до Херсона. То же касается и оккупантов в Энергодаре, Мелитополе, Каховке и Бердянске.

Сопротивление в Украине не нужно организовывать

Везде, где оккупанты захватывают наших людей. Тех, как они думают, кто организует сопротивление. Но у нас – не Россия. Запомните. И сопротивление здесь не нужно организовывать. Сопротивление для украинцев – это свойство души,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что на Юге украинцы даже не предполагают, что о них забыли. Каждый протест Зеленский назвал подвигом.

Смотрите обращение президента Зеленского: