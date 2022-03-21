Президент наголосив, що вся країна не забуде кадри, як беззбройні люди протистоять окупантам. На тих площах разом з херсонцями стояли всі 40 мільйонів українців.

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Ми всі бачили, як ви стоїте. Які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу. На землі, де, споглядаючи Чумацький Шлях, чумаки ходили по сіль, ворогам буде несолодко,

– зауважив президент.

Президент пообіцяв, що на окупантів чекає чорна смуга, як тільки українські військові дістануться до Херсона. Те саме стосується і окупантів в Енергодарі, Мелітополі, Каховці та Бердянську.

Спротив в Україні не треба організовувати

Всюди, де окупанти захоплюють наших людей. Тих, як вони думають, хто організовує спротив. Але у нас – не Росія. Запам'ятайте. І спротив тут не треба організовувати. Спротив для українців – це властивість душі,

– наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що на Півдні українці не мають навіть припускати, що про них забули. Кожен їхній протест Зеленський назвав подвигом.

Дивіться звернення президента Зеленського: