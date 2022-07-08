Детали сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он заявил, что определили четкий перечень оснований, когда один родитель может вывозить ребенка за границу без согласия другого родителя. Речь идет о детях до 16 лет.
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Основания для вывоза ребенка без разрешения второго родителя
Вывезти одному из родителей ребенка за границу без разрешения можно, при определенных обстоятельствах. В частности, нардепы определили четкий перечень оснований:
- если второй родитель умер или решение суда об объявлении его умершим вступило в силу;
- вступило в силу решение суда о лишении родительских прав второго родителя. Или в случае его признания пропавшим без вести или недееспособным.
- в случае смерти второго родителя или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
- если ребенок или второй родитель – иностранец или лицо без гражданства.
- если ребенок уезжает в сопровождении одинокой матери;
- если выезд происходит в сопровождении одного из родителей, место жительства ребенка с которым определено по решению суда или подтверждено заключением органов опеки. Правда, тогда выезд ребенка разрешается на срок не более одного месяца.
- при наличии у второго родителя задолженности по алиментам, сумма которых превышает сумму соответствующих платежей за 3 месяца;
- если есть решение суда о разрешении на временный выезд за пределы Украины ребенка без согласия второго родителя.
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