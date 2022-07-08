Деталі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він заявив, що визначили чіткий перелік підстав, коли один батько може вивозити дитину за кордон без згоди другого з батьків. Мовиться про дітей віком до 16 років.

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Підстави для вивезення дитини без дозволу другого з батьків

Вивезти одному з батьків дитину за кордон без дозволу можна, за певних обставин. Зокрема, нардепи визначили чіткий перелік підстав:

якщо другий з батьків помер або рішення суду про оголошення його померлим набуло чинності;

набуло сили рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків. Або у разі його визнання зниклим безвісти або недієздатним.

у разі смерті другого з батьків або набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим;

якщо дитина або другий з батьків – іноземець чи особа без громадянства.

якщо дитина виїжджає у супроводі одинокої матері;

якщо виїзд відбувається у супроводі одного з батьків, місце проживання дитини з яким визначено за рішенням суду або підтверджено висновком органів опіки. Щоправда, тоді виїзд дитини дозволяється на термін не більше, ніж один місяць.

за наявності у другого з батьків заборгованості за аліментами, сума яких перевищує суму відповідних платежів за 3 місяці;

якщо є рішення суду про дозвіл на тимчасовий виїзд за межі України дитини без згоди другого з батьків.

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