Законопроект №5459-1 поддержали 288 нардепов. Согласно ему НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

К теме Кабмин сможет назначать директора НАБУ: что предусматривает новый законопроект

Что предусматривает законопроект

Инициатива сделает невозможным вмешательство правительства в деятельность НАБУ.

Кроме того, изменения определят особенность применения законодательства о госслужбе для независимости бюро.

Усовершенствуют положения закона внешнем аудите: его будут проводить ежегодно трое экспертов, которых будет определять правительство и предлагать партнеры.

Как будут назначать директора НАБУ

Правительство сможет назначать директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из 6 человек. В определенных случаях Кабмин сможет также увольнять руководителя бюро.

Для комиссии 3 человек будет делегировать Кабмин, еще 3 – тоже правительство, но согласно предложениям международных партнеров.

Действующий директор НАБУ будет выполнять полномочия до назначения нового по установленной процедуре, то есть его же могут уволить досрочно.

Какие минусы у законопроекта

Fight Corruptor пишет, что привлечение Кабмина в состав конкурсной комиссии вместо СНБО, как это предлагали ранее, нивелирует возможность влияния президента на избрание директора НАБУ.

Однако до сих пор существуют риски. Среди них эксперты называют досрочное увольнение действующего директора НАБУ и представление на рассмотрение правительства сразу двух кандидатов на эту должность.



Что предусматривает законопроект / Инфографика Fight Corruptor

Что этому предшествовало

В августе 2021 года КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность главы НАБУ.

Суд утверждал, что президент не имел полномочий назначать директора бюро.

В марте в Зеленского заявили, что Сытник останется директором НАБУ до конца своей каденции.

Однако срок его полномочий истекает в апреле 2022 года.