Соответствующее решение 19 мая принял комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин.
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Что предусматривает новый законопроект о НАБУ
Комитет рекомендовал Раде принять его за основу,
– сообщил Юрчишин.
Согласно проекту закона, Кабмин сможет назначать и увольнять директора НАБУ. Кроме того, кандидатов на эту должность будет отбирать конкурсная комиссия, состоящая из 6 членов – 3 из которых будет выбирать правительство, а еще 3 будет назначать по представлению международных партнеров.
Также нынешний директор НАБУ Артем Сытник будет исполнять обязанности до избрания его преемника.
Краткая предыстория
- В августе 2021 года КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность главы НАБУ.
- Свое решение КСУ аргументировал тем, что у президента нет полномочий назначать директора бюро. Поэтому Порошенко превысил свои полномочия, когда выдал указ о назначении Сытника.
- Суд настаивал: назначить Сытника мог только Кабмин.
- В марте у Зеленского заявили, что Сытник останется директором НАБУ до конца своей каденции. Срок его полномочий истекает в апреле 2022 года.