Соответствующее решение 19 мая принял комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин.

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Что предусматривает новый законопроект о НАБУ

Комитет рекомендовал Раде принять его за основу,

– сообщил Юрчишин.

Согласно проекту закона, Кабмин сможет назначать и увольнять директора НАБУ. Кроме того, кандидатов на эту должность будет отбирать конкурсная комиссия, состоящая из 6 членов – 3 из которых будет выбирать правительство, а еще 3 будет назначать по представлению международных партнеров.

Также нынешний директор НАБУ Артем Сытник будет исполнять обязанности до избрания его преемника.

Обратите внимание! Проект закона №5459-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины внесли Александр Корниенко, Давид Арахамия, Сергей Ионушас и Анастасия Родина.

Краткая предыстория