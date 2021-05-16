В Верховной Раде с 17 мая начнутся пленарные заседания после выходных. Кроме того, народные депутаты могут вне очереди собраться в четверг, 20 мая.

Парламентарии рассмотрят законопроекты о рынке земли, НАБУ и, вероятно, вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Сейчас народные избранники ждут решения коалиции. По словам нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, подписи на внеочередное заседание для увольнения Степанова уже собрали.

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Коалиция обещала принять все необходимые законопроекты – "маятники" для получения международной помощи. В День Вышиванки будет долгое внеочередное заседание по МВФ и Макрофину,

– рассказал Железняк.

Главные законопроекты, которые рассмотрит Рада

18 мая:

продажа земли на аукционах – законопроект №2195;

стимул для развития крафтовых пивоварен – №5118, 5119.

19 мая:

отмена перевода часов – №4201;

посылки из-за рубежа до 150 евро без НДС и таможенной пошлины – №4278, 4279;

запрет продажи лекарств детям – №5123 и альтернативный 5123-1;

изменения в индексации пенсий – №4668;

антитабачный закон – №4358;

публикация поименного голосования в местных советах – №4256;

создание ВСК по "вагнеровцам" – №4105;

военное капелланство – №4626.

20 мая:

аграрные законопроекты.

21 мая: